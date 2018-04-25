В Ростове пройдут дни Исландии

Дни культуры Исландии состоятся в Ростове в мае в преддверии чемпионата мира по футболу

26 июня в Ростове Исландия сыграет с Хорватией в рамках ЧМ. До этого состоятся культурные мероприятия, посвященные Исландии.

«Сегодня я встречался с послом Исландии, он попросил провести в Ростове дни культуры этой страны. Будут лекции, кинофильмы, фотовыставки. Мы должны особое внимание уделить культурным событиям. У нас пройдет во время ЧМ фестиваль болельщиков, надо добавить в программу донского колорита», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев на заседании регионального оргкомитета по подготовке к ЧМ-2018.



Он добавил, что к 1 июня фан-зона на Театральной площадь будет готова. С 15 мая по 15 июля будет перекрыто там движение.



«В ста метрах от аэропорта Платов организуем зону гостеприимства для туристов, там будет зона отдыха, концертная площадка и возможность смотреть матчи», — отметил заместитель губернатора области Михаил Корнеев.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).