В Ростове пройдут дни Исландии

Ростовская область

Распечатать

Дни культуры Исландии состоятся в Ростове в мае в преддверии чемпионата мира по футболу

26 июня в Ростове Исландия сыграет с Хорватией в рамках ЧМ. До этого состоятся культурные мероприятия, посвященные Исландии.

«Сегодня я встречался с послом Исландии, он попросил провести в Ростове дни культуры этой страны. Будут лекции, кинофильмы, фотовыставки. Мы должны особое внимание уделить культурным событиям. У нас пройдет во время ЧМ фестиваль болельщиков, надо добавить в программу донского колорита», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев на заседании регионального оргкомитета по подготовке к ЧМ-2018.

Он добавил, что к 1 июня фан-зона на Театральной площадь будет готова. С 15 мая по 15 июля будет перекрыто там движение.

«В ста метрах от аэропорта Платов организуем зону гостеприимства для туристов, там будет зона отдыха, концертная площадка и возможность смотреть матчи», — отметил заместитель губернатора области Михаил Корнеев.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).

Ростов-на-Дону Стадион «Ростов-Арена»

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Футболисты «Кубани» дома сыграли вничью с нижегородским «Олимпийцем»
В Армении исполняющий обязанности министра культуры подал в отставку
В Карачаево-Черкесии произошел пожар на складах лакокрасочных изделий
В Ростове-на-Дону в связи с футбольным матчем на день ограничат движение
В Армении из-за протестов приостановили движение поездов
В Северной Осетии мужчина на улице прострелил своему знакомому шею

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале