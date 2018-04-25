Болельщиков на второй тестовый матч на «Ростов-Арене» отвезут 160 шаттлов
На «Ростов-Арене» 29 апреля пройдет второй тестовый матч, для болельщиков организуют 160 автобусов
«Будет организовано восемь маршрутов из разных частей города, задействуем 160 автобусов. Планируем, что пропускная способность в час составит 180 тысяч человек. Если потребуется, в день тестового матча будем вносить корректировки», — рассказал министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов на заседании регионального оргкомитета по подготовке к ЧМ-2018.
«Чтобы контролировать пассажиропоток на Ворошиловском мосту будут установлены камеры. Всего для обеспечения безопасности установим 800 камер. К охране привлечем 200 дружинников, Росгвардию, МЧС, ГУ МВД и УФСБ», — отметил заметитель губернатора региона Михаил Корнеев.
29 апреля на новом стадионе «Ростов» сыграет с «Тосно». Как сообщали Юга.ру, на матч допустят 25 тыс. болельщиков.
Как отметил на заседании министр спорта области Самвел Аракелян, уже продано более 16 тыс. билетов на матч и более 6 тыс. забронировано.
Напомним, на первом тестово матче «Ростов-Арена» приняла 13 тыс. зрителей. Их доставили к стадиону 60 бесплатных шаттлов. На парковке рядом со стадионом нельзя будет оставить машину как во время тестовых матчей, так и во время ЧМ.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.