Болельщиков на второй тестовый матч на «Ростов-Арене» отвезут 160 шаттлов

На «Ростов-Арене» 29 апреля пройдет второй тестовый матч, для болельщиков организуют 160 автобусов

«Будет организовано восемь маршрутов из разных частей города, задействуем 160 автобусов. Планируем, что пропускная способность в час составит 180 тысяч человек. Если потребуется, в день тестового матча будем вносить корректировки», — рассказал министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов на заседании регионального оргкомитета по подготовке к ЧМ-2018.



«Чтобы контролировать пассажиропоток на Ворошиловском мосту будут установлены камеры. Всего для обеспечения безопасности установим 800 камер. К охране привлечем 200 дружинников, Росгвардию, МЧС, ГУ МВД и УФСБ», — отметил заметитель губернатора региона Михаил Корнеев.

29 апреля на новом стадионе «Ростов» сыграет с «Тосно». Как сообщали Юга.ру, на матч допустят 25 тыс. болельщиков.

Как отметил на заседании министр спорта области Самвел Аракелян, уже продано более 16 тыс. билетов на матч и более 6 тыс. забронировано.

Напомним, на первом тестово матче «Ростов-Арена» приняла 13 тыс. зрителей. Их доставили к стадиону 60 бесплатных шаттлов. На парковке рядом со стадионом нельзя будет оставить машину как во время тестовых матчей, так и во время ЧМ.