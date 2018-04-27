В Ростове при пожаре погибла 85-летняя пенсионерка
В Ростове-на-Дону произошел пожар в частном доме, погибла женщина
«На улице Тюленина произошел пожар в частном доме на площади 50 кв. метров. Для ликвидации пожара привлекались 15 человек и три единицы техники», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.
Пожар ликвидировали за 30 минут. Погибла 85-летняя женщина. Причины возгорания сейчас выясняются.
Как сообщали Юга.ру, в этот же день в Волгодонске произошел пожар в мебельном магазине.
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