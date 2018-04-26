В Волгодонске несколько часов тушат пожар, начавшийся в мебельном магазине

Ростовская область

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Пожарные в течение нескольких часов пытаются ликвидировать крупный пожар на ул. Кошевого

Возгорание произошло около 18:25 в мебельном магазине. В 20:44 был объявлен 2-й ранг пожара. По данным ГУ МЧС по Ростовской области на 21:30, площадь пожара составляла 600 кв. метров. В ведомстве заявляют об отсутствии пострадавших.

Как передает «Вечерний Волгодонск», пожар, начавшийся в мебельном центре «Гермес», начал переходить на соседние складские помещения. Под угрозой также находятся рядом стоящий бар и магазин «Магнит».

#волгодонск #огонь

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Пожары
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