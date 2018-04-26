При пожаре в Юбилейном микрорайоне Краснодара погиб пенсионер

Один человек погиб в результате пожара в многоэтажке в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Как сообщали Юга.ру, пожар произошел в квартире на четвертом этаже 10-этажного дома. Там загорелись вещи, площадь возгорания составила 40 кв. метров.

При пожаре погиб 65-летний мужчина. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении, передает «Кубань 24».