В Юбилейном микрорайоне Краснодара загорелась квартира в многоэтажке, есть пострадавшие

Краснодарский край

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На бульваре Платановом в Краснодаре 26 апреля произошел пожар в многоэтажном доме

Сообщение о пожаре в десятиэтажке поступило в 17:20. В квартире на четвертом этаже загорелись вещи, площадь возгорания составила 40 кв. метров.

Ликвидацией занимаются 14 человек и пять единиц спецтехники.

В результате пожара есть пострадавшие. Эвакуация жильцов не проводилась, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. 

Краснодар МЧС Пожары
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