В Краснодаре из-за отмены автобуса № 99 изменят маршрут № 90

В Краснодаре с 6 мая изменится схема движения автобусного маршрута № 90. Это связано с отменой маршрута № 99

В пресс-службе городской администрации сообщили, что изменения вводятся, чтобы не допустить ухудшения транспортного обслуживания жителей Юбилейного микрорайона, а также сохранить прямое транспортное сообщение этой части города с ТРК «СБС Мегамолл».

«Сделано это в связи с отказом перевозчика от работы на муниципальном маршруте № 99 "Комсомольский микрорайон — Юбилейный микрорайон". Автобус № 90 будет выполнять рейсы по аналогичному маршруту», — сообщил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Анфиногенов.