В Краснодаре из-за отмены автобуса № 99 изменят маршрут № 90
В Краснодаре с 6 мая изменится схема движения автобусного маршрута № 90. Это связано с отменой маршрута № 99
В пресс-службе городской администрации сообщили, что изменения вводятся, чтобы не допустить ухудшения транспортного обслуживания жителей Юбилейного микрорайона, а также сохранить прямое транспортное сообщение этой части города с ТРК «СБС Мегамолл».
«Сделано это в связи с отказом перевозчика от работы на муниципальном маршруте № 99 "Комсомольский микрорайон — Юбилейный микрорайон". Автобус № 90 будет выполнять рейсы по аналогичному маршруту», — сообщил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Анфиногенов.
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Таким образом, автобус № 90 будет следовать по улицам 1 Мая, Сормовской, Уральской, Тюляева, Лизы Чайкиной, Новороссийской, Северной и далее по ул. им. Академика Трубилина, Алма-Атинской, им. 70-летия Октября, проспекту Чекистов и обратно.
Как сообщали Юга.ру, начале февраля в Краснодаре прекратили свою работу маршрутки № 13 и 27. В августе и сентябре планировалось отменить еще пять маршрутов. 99-й маршрут должен был работать до сентября.
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