В Сочи на границе с Абхазией нашли гашиш в вентиляции машины

В Сочи на российско-абхазской границе пограничники обнаружили в автомобиле тайник с наркотическим веществом

На международном автомобильном пункте пропуска «Адлер» сотрудники погранконтроля при осмотре ехавшей в Абхазию машины с гражданином России за рулем заметили технологические несоответствия.

При углубленном досмотре в вентиляционной системе автомобиля нашли тайник со свертком, в котором было вещество, похожее на курительную смесь. Экспертиза показала, что это гашиш общей массой 2,06 грамма.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотиков в значительном размере) и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотиков). Ведутся следственные действия.

Материалы дела переданы в следственный отдел УВД по Сочи, сообщили в пресс-службе пограничного управления УФСБ России по Краснодарскому краю.