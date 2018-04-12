Госдума приняла закон о блокировке сайтов со сведениями, порочащими честь и достоинство

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В третьем чтении Госдума приняла закон о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юридического лица

Закон предусматривает, что если лицо, распространившее не соответствующие действительности сведения добровольно не удалит сведения, судебный пристав-исполнитель ограничивает доступ к порочащим честь и достоинство сведениям, сообщает RT.

Закон прошел первое чтение 5 апреля.

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