Госдума приняла закон о блокировке сайтов со сведениями, порочащими честь и достоинство

В третьем чтении Госдума приняла закон о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юридического лица

Закон предусматривает, что если лицо, распространившее не соответствующие действительности сведения добровольно не удалит сведения, судебный пристав-исполнитель ограничивает доступ к порочащим честь и достоинство сведениям, сообщает RT.

Закон прошел первое чтение 5 апреля.