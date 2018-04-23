Обвиняемая в убийстве жительница Краснодара объявила голодовку в тюрьме США

Россиянка Виктория Насырова, обвиняемая в убийстве, покушении на убийство и ряде других преступлений в США и РФ, объявила голодовку в нью-йоркской тюрьме Райкерс-Айленд

Бывшая жительница Краснодара Виктория Насырова 22 апреля рассказала журналистам газеты New York Post, что решила объявить голодовку из-за того, что с ней плохо обращаются в тюрьме, другие заключенные угрожают ей. По словам женщины, она несколько дней пьет только воду.

В мае 2017 года россиянка подралась с другой заключенной. В феврале 2018-го она заявила, что группа заключенных избила ее.

«Я провела пять месяцев в больнице. Когда я вернулась в лазарет, у меня была паника. Я не могла видеть», — рассказала Насырова.

Ее адвокат сообщил, что россиянка намерена подать в суд на охранницу, которая якобы видела, как россиянку избивают, но не приняла мер. Кроме того, женщина утверждает, что после ухудшения зрения медики не оказали ей необходимую помощь, передает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, Викторию Насырову обвинили в убийстве 54‑летней жительницы Краснодара Аллы Алексеенко в 2014 году. У жертвы украли 3 млн рублей, 17 тыс. долларов и драгоценности.

После убийства Насырова уехала в Мексику, а затем — в США. Там она искала через сайты знакомств русскоговорящих мужчин и назначала им свидания, а при встрече подмешивала им сильнодействующие препараты и грабила. В марте 2017 года ее задержали в Нью-Йорке. При задержании у нее нашли документы и золотое кольцо похожей на нее жительницы Куинса, которую Насырова пыталась отравить чизкейком. Россиянку обвиняют по 29 статьям.

В феврале 2018 года прокуратура Краснодарского края приостановила расследование дела об убийстве, в связи с которым Насырову объявили в розыск.