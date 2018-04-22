Google проверяет сообщения из России о сбоях ряда сервисов. IP-адреса компании заблокировал Роскомнадзор

Роскомнадзор заблокировал несколько IP-адресов поисковой системы Google, после чего пользователи сообщили о сбоях в работе некоторых сервисов

Как следует из неофициальной копии выгрузки реестра, которую Роскомнадзор передает операторам связи для блокировки сайтов, доступ был ограничен, в частности, к IP-адресам 74.125.131.101 и 64.233.165.106. По данным сервиса ipinfo.io, они принадлежат Google (адреса главной страницы поиска google.com). Отмечается, что адреса заблокированы по решению Генпрокуратуры от 16 апреля (21-31-2018), пишет prometheus.ru.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего жалобы на сбои в работе сайтов, количество сообщений о неполадках с Google резко выросло около 1:00 по Москве 22 апреля. Так, 69% пользователей не могли открыть сайт Google, еще 30% не могли войти в свои аккаунты в сервисе. Сбои в работе сервиса сохраняются до сих пор.

В корпорации Google сообщили, что компания «разбирается в этой ситуации».

«Мы знаем о сообщениях, что некоторые пользователи в России не имеют доступа к некоторым сервисам Google», — цитирует представителя пресс-службы американской компании ТАСС.

С 16 апреля в работе многих компаний и IT-сервисов произошли сбои из-за блокировок связанных с мессенджером Telegram IP-адресов Роскомнадзором.

Для борьбы с обходом блокировки Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Amazon и Google, подсети которых стал использовать мессенджер.