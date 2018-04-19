В Назрани запустили первое производство ингушских сортов халяльного сыра

Ингушетия

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В Назрани открылась первая сыроварня, на которой создали сертифицированные ингушские сорта сыра

Сейчас на предприятии выпускают четыре вида сыра твердых и полутвердых долгозреющих сортов. В месяц здесь могут делать до 1,5 тонны сыра, однако в первое время сыроварня производит 150 кг продукта.

«Мы задумали создание сыроварни год назад, дома пробовали сами варить сыр, экспериментировали и разработали свои сорта сыра, в том числе и первые ингушские сорта — ингушский сыр и лейми, названный в честь нашего тейпа», — рассказала владелица сыроварни Аза Куркиева.

Для приготовления сыра используют только натуральные ингредиенты, продукт имеет все сертификаты качества, отвечает стандартам халяль и соответствует нормам шариата, передает ТАСС.

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В министерстве экономического развития Ингушетии одобрили проект, отметив, что он создаст дополнительные рабочие места и положительно повлияет на экономику в условиях импортозамещения.

«Нам необходимо развивать эту отрасль, мы и сами думали запустить такое предприятие и опыт этих предпринимателей нам пригодится. Планируем сделать сыроварне выгодное предложение для увеличения объемов их продукции и включению их в специальную программу министерства», — заявил министр экономического развития региона Умалат Торшхоев.

В будущем на сыроварне планируют запустить производство еще десяти сортов, в том числе новых видов ингушского сыра. С увеличением производства также появятся мягкие сорта.

Как сообщали Юга.ру, в мае 2017 года Роспатент защитил товарный знак «Сыр адыгейский». В марте 2018 года он получил сертификат соответствия стандартам и требованиям халяль.

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