В Назрани запустили первое производство ингушских сортов халяльного сыра

В Назрани открылась первая сыроварня, на которой создали сертифицированные ингушские сорта сыра

Сейчас на предприятии выпускают четыре вида сыра твердых и полутвердых долгозреющих сортов. В месяц здесь могут делать до 1,5 тонны сыра, однако в первое время сыроварня производит 150 кг продукта.

«Мы задумали создание сыроварни год назад, дома пробовали сами варить сыр, экспериментировали и разработали свои сорта сыра, в том числе и первые ингушские сорта — ингушский сыр и лейми, названный в честь нашего тейпа», — рассказала владелица сыроварни Аза Куркиева.

Для приготовления сыра используют только натуральные ингредиенты, продукт имеет все сертификаты качества, отвечает стандартам халяль и соответствует нормам шариата, передает ТАСС.