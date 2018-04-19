В Дагестане сняли с должности двух заместителей министра промышленности

Дагестан

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Премьер-министр Дагестана Артем Здунов подписал распоряжения об увольнении двух заместителей министра промышленности республики

«Освободить Расула Гайрбекова от должности заместителя министра промышленности Республики Дагестан в связи с сокращением этой должности», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства республики.

Согласно еще одному распоряжению с должности замминистра промышленности уволен также Александр Гальмуков.

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Как сообщали Юга.ру, временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев подписал распоряжение об увольнении постпреда республики при президенте Камиля Ясулова.

Кадровые перестановки

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