В Дагестане сняли с должности двух заместителей министра промышленности

Премьер-министр Дагестана Артем Здунов подписал распоряжения об увольнении двух заместителей министра промышленности республики

«Освободить Расула Гайрбекова от должности заместителя министра промышленности Республики Дагестан в связи с сокращением этой должности», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства республики.

Согласно еще одному распоряжению с должности замминистра промышленности уволен также Александр Гальмуков.