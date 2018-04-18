Глава Дагестана сократил должность постпреда республики при президенте РФ

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев подписал распоряжении об увольнении постпреда республики при президенте Камиля Ясулова

«Освободить Камиля Ясулова от должности постоянного представителя Республики Дагестан при президенте РФ в связи с сокращением этой должности», — говорится в документе, опубликованном на сайте главы Республики Дагестан.