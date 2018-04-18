Глава Дагестана сократил должность постпреда республики при президенте РФ
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев подписал распоряжении об увольнении постпреда республики при президенте Камиля Ясулова
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«Освободить Камиля Ясулова от должности постоянного представителя Республики Дагестан при президенте РФ в связи с сокращением этой должности», — говорится в документе, опубликованном на сайте главы Республики Дагестан.
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