Глава Дагестана сократил должность постпреда республики при президенте РФ

Дагестан

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Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев подписал распоряжении об увольнении постпреда республики при президенте Камиля Ясулова

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«Освободить Камиля Ясулова от должности постоянного представителя Республики Дагестан при президенте РФ в связи с сокращением этой должности», — говорится в документе, опубликованном на сайте главы Республики Дагестан.

Владимир Васильев Кадровые перестановки

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