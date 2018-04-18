В ФИФА решили заменить Кубок конфедераций клубным чемпионатом мира

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино 18 апреля рассказал о планах реформировать клубный чемпионат мира и проводить его вместо Кубка конфедераций

Глава ФИФА отправил всем руководителям футбольных конфедераций письма, в которых говорится, что с 2021 года клубный чемпионат мира в новом формате будет проводиться каждые четыре года во временные сроки Кубка конфедераций, сообщает ТАСС со ссылкой на французскую радиостанцию BFMTV.

Таким образом, Кубок конфедераций, прошедший в России летом 2017 года, был последним.

Клубный ЧМ будет длиться 18 дней, не пересекаясь в календаре с национальными чемпионатами большинства стран. Решение реформировать турнир ФИФА приняла из-за отсутствия его привлекательности как со спортивной точки зрения, так и из-за экономической невыгодности.