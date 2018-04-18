Действия Роскомнадзора нарушили работу дилеров Volvo

17 апреля дилеры Volvo по всей стране не могли провести клиентам техобслуживание машин, потому что IP-адрес с базой данных был заблокирован Роскомнадзором

Российские дилеры Volvo не могли проводить большинство типов работ по сервису из-за блокировок IP, через которые программное обеспечение компании подключается к базе данных. У Volvo есть свое программное обеспечение Volvo Information & Diagnostic for Aftersales (VIDA). Любой автомобиль, который поступает с неполадкой или для ТО, по стандартам марки требует предварительной диагностики через систему VIDA.

«Проблемы начались вчера в первой половине дня — программа Volvo, с помощью которой мы подбираем запчасти, производим диагностику автомобилей и вообще их обслуживание, перестала работать. Сегодня проблема была решена», — рассказал «Коммерсанту» глава ростовского Don Motors Андрей Долгов.

Как сообщали Юга.ру, Роскомнадзор активно занимается блокировкой популярного мессенджера Telegram. Надзорное ведомство 17 апреля заблокировало более 16 млн IP-адресов в попытках заблокировать Telegram, однако мессенджер продолжал оставаться доступным. Из-за блокировок пострадали Google и Amazon, были перебои с доступом к крупнейшим ресурсам, среди которых оказались соцсеть «Одноклассники», мессенджер Viber и стриминговый сервис Spotify.