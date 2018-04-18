Стартовал финальный этап продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу

На официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА) 18 апреля начались продажи билетов в порядке живой очереди

Третий этап продажи на сайте FIFA.com/bilet продлится до конца мундиаля — 15 июля.

Для болельщиков из России доступны билеты четвертой категории на определенные матчи. Они предназначены только для граждан РФ, их цена снижена: самый дешевый билет стоит 1 тыс. 280 рублей.

По данным менее чем за два месяца до начала ЧМ-2018, болельщики из США лидируют по числу купленных билетов среди зарубежных зрителей, передает RT.

С начала продаж в сентябре 2017 года россияне купили 796,8 тыс. билетов, американцы — 80,1 тыс., болельщики из Бразилии — 65,8 тыс., из Колумбии — 60,1 тыс., Германии — 55,1 тыс., Мексики — 51,7 тыс., аргентинцы — 44,8 тыс., представители Перу, Китая, Австралии и Англии — более чем по 30 тыс. билетов.