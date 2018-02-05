Путин подписал закон о наказании за спекуляцию билетами на матчи ЧМ-2018

Президент Владимир Путин подписал закон об ответственности за незаконную реализацию билетов на матчи чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России

Административная ответственность вводится за реализацию билетов на матчи ЧМ-2018 или документов, дающих право на их получение, без заключения договора с Международной федерацией футбола (FIFA) или уполномоченными организациями; за изменение при реализации таких документов их установленной стоимости; за реализацию поддельных билетов или документов, дающих право на их получение.

В случае нарушения закона гражданам грозит штраф в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билета либо от 50 до 70 тыс. рублей; должностным лицам и грозит штраф в размере от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета либо от 150 до 200 тыс. рублей; индивидуальным предпринимателям — то же, что и должностным лицам, а также приостановление деятельности на срок до 90 суток; юрлицам грозит штраф в размере от 500 тыс. до 1,5 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, первый этап продажи билетов на мировое первенство проходил с 14 сентября по 28 ноября; второй разделили на два этапа: с 5 декабря по 31 января продажи осуществлялись путем случайной жеребьевки, а с 13 марта по 3 апреля билеты будут покупать в порядке живой очереди.