Путин подписал закон о наказании за спекуляцию билетами на матчи ЧМ-2018
Президент Владимир Путин подписал закон об ответственности за незаконную реализацию билетов на матчи чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России
Документ опубликован на портале правовой информации.
Административная ответственность вводится за реализацию билетов на матчи ЧМ-2018 или документов, дающих право на их получение, без заключения договора с Международной федерацией футбола (FIFA) или уполномоченными организациями; за изменение при реализации таких документов их установленной стоимости; за реализацию поддельных билетов или документов, дающих право на их получение.
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В случае нарушения закона гражданам грозит штраф в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билета либо от 50 до 70 тыс. рублей; должностным лицам и грозит штраф в размере от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета либо от 150 до 200 тыс. рублей; индивидуальным предпринимателям — то же, что и должностным лицам, а также приостановление деятельности на срок до 90 суток; юрлицам грозит штраф в размере от 500 тыс. до 1,5 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Напомним, первый этап продажи билетов на мировое первенство проходил с 14 сентября по 28 ноября; второй разделили на два этапа: с 5 декабря по 31 января продажи осуществлялись путем случайной жеребьевки, а с 13 марта по 3 апреля билеты будут покупать в порядке живой очереди.
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.
1 декабря в Кремле состоялась финальная жеребьевка ЧМ-2018, в результате которой определились составы групп и стадионы, на которых они сыграют.
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