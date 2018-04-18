В Крыму у двух мужчин нашли 8 кг наркотиков

В Крыму полиция задержала двух жителей Симферополя, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

По предварительным данным, во время обыска в гаражах задержанных нашли 63 свертка с неизвестным веществом, общий объем которого достиг 3 кг. Там были также пакеты с розовыми, оранжевыми и серыми таблетками, электронные весы, посуда для дозировки и упаковочный материал.

«В телефоне, принадлежащем одному из подельников, обнаружены фотографии предполагаемых мест «закладок». Для проверки полицейские выехали в район Судака, где в 300 метрах от трассы обнаружили и изъяли еще 5 пакетов с неизвестным веществом общим весом порядка 5 кг», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Крыму.

Эксперты установили, что в изъятом веществе содержится амфетамин, производное N-метилэфедрона, относящееся к ряду амфетамина, и экстази. Задержанные рассказали, что хранили наркотики на продажу. По подсчетам полиции, у нарушителей изъяли около 30 тыс. разовых доз наркотиков. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.