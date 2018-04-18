В суд направили дело футбольного болельщика, который зажег файер на «Ростов-Арене»

Правоохранительные органы установили личность болельщика, использовавшего пиротехнику во время первого тестового матча на «Ростов-Арене»

«Во время матча на трибуне болельщиков "Ростова" был зажжен файер. На месте оперативно установили личность нарушителя, это житель Таганрога, ранее привлекавшийся к ответственности за мелкое хулиганство. Вчера он на заседание суда не явился, сегодня доставлен в принудительном порядке. Будут приняты самые жесткие решения», — цитирует ТАСС заместителя председателя правительства Ростовской области Игоря Гуськова.

КДК РФС уже принял меры в отношении ФК «Ростов» из-за поведения болельщиков на игре со «СКА-Хабаровском». Клуб был оштрафован на 60 тыс. рублей за скандирование зрителями оскорблений и на 20 тысяч рублей за использование пиротехники.

Команду из Хабаровска тоже привлекут к дисциплинарной ответственности: за неучастие в предматчевом совещании их оштрафуют на 50 тыс. рублей и на такую же сумму за оскорбительные кричалки.

Как сообщали Юга.ру, «Ростов» одержал победу над «СКА-Хабаровском» в первом матче на новой арене.