Почти месяц не работает сайт Кубанского казачьего войска. Все еще не очень понятно почему

Сайт Кубанского казачьего войска после взлома не заработал в течение месяца

В пресс-службе Кубанского казачьего войска заявили, что сайт должен возобновить работу 16 апреля.

«Заявление по поводу взлома подавали в правоохранительные органы. Там провели расследование. Однако в СМИ результаты озвучить нельзя», — сообщили Юга.ру в пресс-службе Кубанского казачьего войска.

В пресс-службе также не уточнили, в какие именно правоохранительные органы подавали заявление.

Уточняется, что новости о войске можно пока смотреть на сайте Союза казачьей молодежи Кубани.

Как сообщали Юга.ру, на сайте Кубанского казачьего войска 15 марта опубликовали призыв бойкотировать выборы. В Краснодаре атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда собрал срочный брифинг по поводу взлома сайта войска. Он заявил, что «подлые, коварные, трусливые злоумышленники», которые давно ненавидят войско, не просто взломали сайт, но сделали его копию.