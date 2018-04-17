Посол Италии: Мы считаем ошибкой прекращение финансирования российского бизнеса

Италия прилагает все усилия для того, чтобы Европейский банк реконструкции и развития возобновил финансирование малого и среднего бизнеса в России

Об этом в ходе визита в Адыгею заявил посол Италии в России Паскуале Терраччиано. По его словам, соответствующая программа финансирования Европейским банком была приостановлена несколько лет назад. Паскуале Терраччиано назвал это решение большой ошибкой.

Посол подчеркнул, что в бизнес-миссии участвуют представители трех итальянских банков, которые готовы финансировать совместные российско-итальянские проекты.

«Итальянские компании в России и в Адыгее в частности могут найти интересные направления для сотрудничества. В свою очередь Италия готова поддержать компании, которые участвуют в международных проектах развития. В итальянских инвесторах Россия может найти надежных деловых партнеров. Это доказывает опыт работы наших компаний в Адыгее. Мы и в дальнейшем будем способствовать развитию взаимовыгодных отношений с нашими партнерами из вашего региона, поощрять поиск новых форм сотрудничества», — заключил Паскуале Терраччиано.

Как сообщали Юга.ру, ранее Италия и Адыгея выбрали семь направлений для реализации совместных бизнес-проектов. Посол Италии заявил о новом формате деловых отношений с Россией.