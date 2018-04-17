Италия и Адыгея выбрали семь направлений для реализации совместных бизнес-проектов

В Адыгею прибыла бизнес-делегация предпринимателей, представляющих более 60 компаний Италии

Бизнес-миссию возглавил посол Италии в России Паскуале Терраччиано. Визит начался с официальных переговоров главы Адыгеи Мурата Кумпилова и посла Италии в РФ Паскуале Терраччиано. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии экономического сотрудничества.

С этой целью республиканские власти подготовили итальянским предпринимателям информацию об инвестиционном потенциале региона по семи основным направлениям деятельности.

В пресс-службе главы Республики Адыгея сообщили, что площадками для развития партнерских отношений могут стать образовательная сфера, здравоохранение, туристско-рекреационная отрасль, агропромышленный сектор, торговля и логистика, промышленность (лесопереработка, сельхозмашиностроение, оборудование для объектов туризма), зеленая энергетика.

«Портфель инвестпредложений для итальянских бизнесменов включает 75 инвестиционных площадок для развития промышленного, сельскохозяйственного, строительного и туристско-рекреационного бизнеса. В числе предложений — туристско-рекреационный парк "Джэнэт", индустриальные парки "Теучежский", "Кошехабльский", "Майкопский"», — отметили в министерстве экономического развития и торговли республики.

Презентация этих проектов состоялась на пленарном заседании на тему «Деловое и торгово-экономическое сотрудничество России и Италии: роль Италии на юге России»

На отдельных площадках предприниматели в формате В2В (бизнес бизнесу) обсудят АПК, туристскую отрасль, особенно развитие санаторно-курортного отдыха. Возможна реализация проектов в области здравоохранения, в том числе в сфере реабилитации пациентов, с презентацией проекта «Лечиться в Италии». Еще одна биржа деловых контактов посвящена теме строительства. Будет рассмотрен опыт Италии в городском благоустройстве, отделке зданий, малых архитектурных формах.