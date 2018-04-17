Посол Италии в РФ во время визита в Адыгею заявил о новом формате деловых отношений с Россией

Посол Италии в РФ Паскуале Терраччиано заявил, что государство поддерживает экономические преобразования в России и переходит на новый формат деловых отношений

Об этом он сообщил во время переговоров с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым. Посол Италии поблагодарил главу Адыгеи за прием и выразил надежду на дальнейшее взаимодействие с регионом.

«Россия и Италия эффективно взаимодействуют по многим направлениям. Сейчас Россия выходит из экономического кризиса, при этом ключевым словом является инвестиции. Мы поддерживаем этот подход. Сейчас деловое сотрудничество с Россией мы видим в активизации отношений, переходим от тезиса "Сделано в Италии" на "Сделано с Италией". Поэтому особое внимание уделяем развитию действующих проектов. Не случайно бизнес-миссию решено начать с самых перспективных регионов России, которые имеют высокую деловую активность. Именно такой мы считаем Адыгею, которая стала вторым регионом посещения с момента моего назначения», — рассказал Терраччиано.

Глава Адыгеи подтвердил готовность к сотрудничеству и дальнейшему созданию условий для привлечения инвестиций, учитывая опыт работы республики с международными инвесторами и высокую конкурентную среду между регионами страны.

«В современной международной конъюнктуре стабильное и взаимовыгодное сотрудничество играет особую роль. Именно это и демонстрирует сегодняшняя бизнес-миссия. Италия стала для Адыгеи одним из стратегических зарубежных партнеров, перспективным международным направлением», — сказал Кумпилов.

Он добавил, что республика и в дальнейшем, исходя из государственных интересов России, нацелена на многоплановое и перспективное сотрудничество с зарубежными партнерами.

Как сообщали Юга.ру, Италия и Адыгея выбрали семь направлений для реализации совместных бизнес-проектов.