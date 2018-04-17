В портах России на время ЧМ-2018 запретят перевалку опасных грузов

Во время чемпионата мира по футболу в портах регионов, где пройдут матчи, для усиления безопасности могут приостановить перевалку всех опасных грузов

Запрет будет действовать с 25 мая по 25 июля, ограничение коснется опасных грузов «всех классов», передает «Коммерсантъ». Такая мера коснется широкого ряда грузов, что может привести к их простою в портах, нехватке компонентов и материалов на производствах.

Как сообщали Юга.ру, в мае 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о применении усиленных мер безопасности во время проведения чемпионата мира. При этом нормы опасности подробно не регламентированы, а нормативные акты по-разному трактуют понятие опасных веществ.

Замминистра Виктор Олерский заверил, что временный запрет перевалки опасных грузов в городах ЧМ-2018 не создаст проблем для бизнеса. Он отметил, что речь идет не о всем периоде, а о временных, не слишком больших окнах, которые будут действовать до и после проведения мероприятий и в районе фан-зон.

«Никаких особых проблем не будет в городах проведения ЧМ, которые связаны с морем или рекой. Море — это Санкт-Петербург, река — это Ростов-на-Дону, Волгоград, Казань, Нижний Новгород», — цитирует Олерского ТАСС.

Замминистра отметил, что в ряде случаев межведомственный оперативный штаб (МОШ) может давать дополнительные исключения.

«Если бы виделись какие то проблемы, мы бы плотнее работали с МОШ и соответствующими ведомствами. Пока я не вижу повода для беспокойства, мы все объяснили судовладельцам», — сказал чиновник.

В Минтрансе РФ сообщили, что ограничения не относятся к нефти и нефтепродуктам, а опасными считаются химические или биологические вещества, прямое или опосредованное воздействие которых на человека может вызывать острые и хронические заболевания или гибель.



