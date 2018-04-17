В Крыму открылось первое исламское интернет-радио

Крым

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В Симферополе презентовали первое в республике исламское интернет-радио «Ирфан» Духовного управления мусульман (ДУМ) Крыма

Радио «Ирфан» рассказывает о религии и образе жизни мусульман. В программе радио — около 50 передач на русском и крымскотатарском языках: новости мусульманского мира, программы о жизни Пророка и его сподвижников, уроки крымскотатарского, арабского и английского, рассказы о путешествиях, интересных фактах и новинках в области науки и техники, советы психологов, сказки для детей и нашиды, восхваляющие Аллаха и ислам.

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В перспективе запланированы прямые включения с пятничных намазов и хутб, а также других религиозных мероприятий, сообщили в пресс-службе ДУМ Крыма.

Интернет-радио «Ирфан» доступно в режиме онлайн на сайте ДУМ Крыма или в мобильном приложении.

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