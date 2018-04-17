В Ростове после проверки МЧС закрыли детский центр «Кидбург»

Ростовская область

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В Ростове по итогам проверки МЧС закрыт детский центр «Кидбург», который находится в ТРЦ «Горизонт»

Специалисты обнаружили множество нарушений правил пожарной безопасности. 

«Сотрудники МЧС проверили помещение и нашли большое количество недочетов. Окончательные результаты проверки станут известны в ближайшее время», — цитирует пресс-служба ведомства старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Оксану Сухареву.

«Уважаемые гости, по техническим причинам город профессий "Кидбург" временно не работает. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщается в официальной группе «Кидбурга».

Как сообщили Юга.ру, в Ростовской области прокуратура выявила 1,9 тыс. нарушений требований пожарной безопасности в торговых центрах и потребовала закрыть 34 ТЦ. Так Кировский районный суд запретил деятельность ТЦ «Солнышко».

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