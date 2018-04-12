В Ростове по решению суда закрыт ТЦ из-за нарушений пожарной безопасности

Ростовская область

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В Ростове Кировский районный суд запретил деятельность ТЦ «Солнышко» из-за нарушений пожарной безопасности

Прокурор Кировского района потребовал приостановить деятельность ТЦ «Солнышко» (ООО «Шанс») до устранения нарушений пожарной безопасности.

«Суд пришел к выводу о том, что данное требование является соразмерным и подлежит удовлетворению. Судом вынесено определение о запрете ООО "Шанс" осуществлять деятельность по эксплуатации здания торгового дома "Солнышко"», — сообщает пресс-служба Кировского районного суда. 

Как писали Юга.ру, в Ростовской области прокуратура выявила 1,9 тыс. нарушений требований пожарной безопасности в торговых центрах и потребовала закрыть 34 ТЦ.

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