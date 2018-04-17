На Кубани женщина пострадала от винта лодки. Дело направили в суд

В Краснодарском крае завершили расследование уголовного дела о нарушении правил пользования моторной лодкой

Как сообщали Юга.ру, 15 июля 2017 года мужчина на своей лодке вез знакомых от берега пляжа села Криница в сторону ущелья Темная Щель. На расстоянии около 50 метров от берега винт подвесного мотора травмировал жительницу Московской области. Было возбуждено уголовное дело.

Расследование контролировал председатель СК РФ Александр Бастрыкин после того, как пострадавшая пришла к нему на прием.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Фигурант находится под подпиской о невыезде. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направили в Геленджикский городской суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.