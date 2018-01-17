В Геленджике женщина получила травму от винта лодки. Возбудили уголовное дело

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Геленджике возбудили уголовное дело по факту нарушения правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта

По версии следствия, 15 июля 2017 года мужчина на своей лодке вез знакомых от берега пляжа села Криница в сторону ущелья Темная Щель. На расстоянии около 50 метров от берега винт подвесного мотора травмировал жительницу Московской области. Водитель лодки достал женщину из воды и отвез ее в больницу, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

Согласно заключению эксперта, полученные повреждения тела отдыхающей квалифицируются как причинение тяжкого вреда здоровью. Расследование уголовного дела продолжается.

Геленджик
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