В Краснодаре открыли тротуар у отеля Marriott

В центре Краснодара для пешеходов открыли тротуар у отеля Marriott

«Тротуар по Красной от Длинной до Пашковской снова для пешеходов. Тест-драйв пройден, идется идеально», — пишет Вербицкий.

Как сообщали Юга.ру, в середине февраля краснодарские активисты пожаловались на захват тротуара перед отелем Marriott: при строительстве отеля на улице Красной тротуар застроили въездным пандусом, оставив пешеходам 1,5 метра. После жалоб активистов мэрия объявила, что не выдавала разрешения на застройку тротуара пандусом. Излишек пандуса демонтировали, но на тротуаре со стороны проезжей части стали строить парковочный карман. Между ним и пандусом останется 1,5 метра — фактически для пешеходов ничего не изменилось.

Главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок в ответ сказал, что все законно и мэрия хотела сохранить тротуар, но «была вынуждена выбирать из двух зол». Позже на Градостроительном совете рассмотрели ситуацию по ширине тротуара, назвали случившееся ошибкой подрядчика и обещали все исправить.