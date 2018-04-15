Путешественник Цзин Ли объехал на коне стадион «Фишт» в Сочи

Краснодарский край

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В Сочи путешественник Цзин Ли 14 апреля объехал на коне стадион «Фишт», ознаменовав этим старт своего конного путешествия по городам чемпионата мира по футболу

«Я раньше хотел объехать на лошади весь мир. Но когда попал в Россию, то понял, что это очень большая страна, и здесь много возможностей для путешествий», — рассказал журналистам Ли.

Он родился в Китае, но потом переехал в Россию и получил гражданство РФ. 

«Когда мне было 22 года, я решил путешествовать на лошади. Сейчас мне 55 лет. Я побывал уже во многих странах Европы: в Швейцарии и других. Это мой третий конный поход, — сказал путешественник. — Я не отдыхаю на курорте. Это меня не интересует. Для меня главное — ехать на лошади везде. Для меня только это считается путешествием».

Он добавил, что Сочи произвел на него очень хорошее впечатление.

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«В Сочи люди очень добрые, всегда остановятся и помогут. Здесь очень высокие эмоции, я чувствую. Сочинцы очень любят лошадей, такого я не ожидал», — признался путешественник.

Из Сочи Цзин Ли отправится в Ростов-на-Дону.

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи.

Курорты и туризм Сочи ЧМ-2018

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