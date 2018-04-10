«Дарушшафака» нанесла «Локомотиву-Кубани» первое поражение в сезоне Еврокубка
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 10 апреля провел первый матч финальной серии Еврокубка против турецкой «Дарушшафаки»
Первая игра серии до двух побед прошла в краснодарском «Баскет-холле» и завершилась в овертайме со счетом 78:81 (14:15, 21:16, 17:18, 20:23, 6:9). Таким образом, «Локо» потерпел первое поражение в этом сезоне Еврокубка, ранее установив рекорд турнира по продолжительности победной серии — 20 матчей.
Самым результативным игроком в составе красно-зеленых стал Дмитрий Кулагин, набравший 18 очков.
Второй матч финальной серии пройдет 13 апреля в Стамбуле. Если понадобится, решающий поединок состоится в Краснодаре 16 апреля.
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