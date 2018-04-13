Водитель врезавшегося в АЗС в Новороссийске грузовика рассказал о причине инцидента

Стали известны подробности аварии, из-за которой произошел пожар на автозаправке в Новороссийске

Транспортным средством управлял мужчина 1963 года рождения. По его словам, он припарковался на обочине, поставил грузовик на ручной тормоз и вышел из кабины, чтобы сходить в туалет. В этот момент грузовик начал самопроизвольное движение и врезался в цистерну.

В отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что в отношении мужчины составлен административный протокол по ч.1 ст. 12.19 КоАП РФ (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств).

В ведомстве уточнили, что с места происшествия мужчина не скрывался.

Как сообщали Юга.ру, пожар случился в поселке Владимировка, его площадь достигла 200 кв. метров.

По предварительным данным, пожар начался после того, как грузовик врезался в цистерну с газом на заправке. По данным мэрии города, пострадали две емкости, также сгорел сам грузовик.

В результате инцидента никто не пострадал.