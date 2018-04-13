В Новороссийске потушили пожар на заправке

В Новороссийске 13 апреля потушили пожар на заправочной станции

По предварительным данным, пожар начался после того, как грузовик врезался в цистерну с газом на станцию. В 14:28 огонь потушили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

К тушению пожара привлекли 43 человека и 15 единиц техники.