В Новороссийске потушили пожар на заправке

Краснодарский край

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В Новороссийске 13 апреля потушили пожар на заправочной станции

По предварительным данным, пожар начался после того, как грузовик врезался в цистерну с газом на станцию. В 14:28 огонь потушили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

К тушению пожара привлекли 43 человека и 15 единиц техники.

Как сообщали Юга.ру, пожар случился в поселке Владимировка, его площадь достигла 200 кв. метров.

МЧС Новороссийск Пожары
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