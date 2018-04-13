Кадыров предложил провести референдум, чтобы продлить президентский срок Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что необходимо продлить полномочия президента РФ больше, чем на два срока
«Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства. Вот такое мое личное мнение, и я его не меняю. Сейчас у Путина нет альтернативы», — сказал он в интервью «Интерфаксу».
По словам главы Чечни, нужно принять решение о продлении сроков полномочий главы государства, не ограничиваться двумя.
«Если в интересах народа нужно, почему мы не можем внести изменения? Я вообще от себя скажу: мы не должны даже спрашивать у самого Путина. Народ, Совет Федерации, Госдума, другие государственные институты должны инициировать и принять такое решение, собрать подписи и вынести на всенародный референдум», —добавил руководитель республики.
Он выразил уверенность, что такое решение все поддержат.
Как сообщали Юга.ру, Центральная избирательная комиссия 23 марта подвела итоги президентских выборов в России. ЦИК признал выборы в России состоявшимися. Владимир Путин набрал 76,69% голосов.
В Краснодарском крае явка на президентских выборах составила 78%, в Адыгее — 73%, в Ростовской области — 64,7%.
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