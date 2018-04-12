В Краснодаре участники бойцовского турнира «Prime Selection 2018» прошли процедуру взвешивания

В Краснодаре 12 апреля прошла официальная процедура взвешивания и битва взглядов перед международным бойцовским турниром «Prime Selection 2018»

Как сообщали Юга.ру, бойцовский вечер состоится 13 апреля во дворце спорта «Олимп». В главном поединке турнира краснодарец Данил Винник поборется с Артемом Шпорой Пашпориным из Нижнего Новгорода за пояс интерконтинентального чемпиона по версии WKU. Их вес оказался почти равным: у Винника — 71,7 кг, у Пашпорина — 71,6 кг.

В пресс-службе Tech-KREP FC представили полные результаты взвешивания участников турнира:

Эльдар Хашпаков (76,95 кг) — Андрей Колосов (76,7 кг)

Заур Исаев (76,85 кг) — Евгений Беляев (76,80 кг)

Махмуд Мусалов (76,95 кг) — Георгий Гурбатов (76,95 кг)

Владислав Зеликов (75,75 кг) — Мухамед Урусов (76,55 кг)

Гирихан Мазаев (76,6 кг) — Алексей Сиверинов (76,2 кг)

Давид Лутфиев (61 кг) — Евгений Бондарев (61 кг)

Артем Кузьмин (84 кг) — Евгений Чернышко (84 кг)