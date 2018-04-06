Сменился один из участников главного боя турнира Prime Selection в Краснодаре

Краснодарец Данил Винник проведет бой за титул интерконтинентального чемпиона WKU с одним из топовых спортсменов российского К-1 Артемом «Шпорой» Пашпориным

Бой состоится 13 апреля в краснодарском дворце спорта «Олимп».

Напомним, изначально планировалось, что соперником Винника станет чемпион мира и Европы по савату, Людовик Нассибу. Однако встречу отложили из-за травмы француза, рассказал промоутер турнира Алексей Яценко.

«Пашпорин анонсировался в качестве соперника звездного Энрико Келя в одном из главных боев на турнире ACB-KB в апреле. Но за несколько недель до старта команда Артема получила от организаторов уведомление, что бой не состоится из-за отказа Келя. Для моего подопечного Пашпорин — более сложный соперник, чем все, с кем он встречался до этого, более опытный. В его активе победы над такими бойцами, как Космо Алешандре и Крис Нгимби, а также опыт встреч со звездами К1 первой величины — Джорджио Петросяном и Буакавом Банчамеком. Пашпорин — на пике подготовки, он горит, голоден до боя, ведь после отмены боя на ACB бой в Краснодаре — возможность реализоваться», — отметил Яценко.

Краснодарец Данил Винник является трехкратным чемпионом мира по кикбоксингу, неоднократным призером чемпионата и кубка мира по кикбоксингу, чемпионом Европы по савату. Артем Пашпорин из Нижнего Новгорода — обладатель кубка России по тайскому боксу, экс-чемпион мира W5, чемпион мира GPRO.