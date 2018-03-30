В Краснодаре на бойцовском турнире Prime Selection состоится 9 поединков
Стал известен полный файткард бойцовского турнира «Prime Selection 2018», который состоится в Краснодаре
Мероприятие пройдет 13 апреля во дворце спорта «Олимп». В рамках турнира состоится девять поединков.
В полусреднем весе сформированы четыре пары:
Владислав Зеликов (Севастополь) — Мухамед Урусов (Нальчик)
Муслим Джовтаев (Грозный) — Георгий Гурбатов (Краснодар)
Заур Исаев (Белгород) — Евгений Беляев (Ростов-на-Дону)
Эльдар Хашпаков (Белгород) — Андрей Колосов (Краснодар)
Кроме того, состоится альтернативный бой в полусреднем весе, в котором Сергей Придатько из Таганрога встретится с Махмудом Мусаловым из Новороссийска, передает пресс-служба Tech-KREP FC.
Запланировано три рейтинговых боя. В весе 61 кг выступят представители Новороссийска Джаббар Юсифии и Давид Лутфиев, их соперниками станут Музаффар Эшматов из Евпатории и краснодарец Евгений Бондарев. В весе 84 кг ростовчанин Артем Кузьмин проведет поединок с Евгением Чернышко из Славянска-на-Кубани.
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