В Краснодаре на бойцовском турнире Prime Selection состоится 9 поединков

Стал известен полный файткард бойцовского турнира «Prime Selection 2018», который состоится в Краснодаре

Мероприятие пройдет 13 апреля во дворце спорта «Олимп». В рамках турнира состоится девять поединков.

В полусреднем весе сформированы четыре пары:

Владислав Зеликов (Севастополь) — Мухамед Урусов (Нальчик)

Муслим Джовтаев (Грозный) — Георгий Гурбатов (Краснодар)

Заур Исаев (Белгород) — Евгений Беляев (Ростов-на-Дону)

Эльдар Хашпаков (Белгород) — Андрей Колосов (Краснодар)

Кроме того, состоится альтернативный бой в полусреднем весе, в котором Сергей Придатько из Таганрога встретится с Махмудом Мусаловым из Новороссийска, передает пресс-служба Tech-KREP FC.

Запланировано три рейтинговых боя. В весе 61 кг выступят представители Новороссийска Джаббар Юсифии и Давид Лутфиев, их соперниками станут Музаффар Эшматов из Евпатории и краснодарец Евгений Бондарев. В весе 84 кг ростовчанин Артем Кузьмин проведет поединок с Евгением Чернышко из Славянска-на-Кубани.