Ростовские дольщики написали письмо в космос

Ростовские дольщики стали участниками акции «Письмо в космос» — они обратились к космонавтам с просьбой привлечь внимание к их проблеме

«К сожалению, вынуждены обратиться в космос, так как на планете Земля нас не слышат люди, которые должны по долгу службы помогать нам. Ростовская область — лидер по количеству проблемных объектов в стране. По официальным данным, таких объектов 67, а по неофициальным — это количество приближается к 100. Общее число обманутых дольщиков в области — около 9 тыс. человек», — сказано в обращении объединенной рабочей группы дольщиков региона, которое цитирует «Кавказский узел».

12 апреля в Госдуме РФ пройдет заседание рабочей группы по правам участников долевого строительства, там будут представители правительства Ростовской области. «На это заседание был приглашен лишь представитель одного ЖК области. При этом дольщики остальных объектов лишены возможности донести информацию о своих ЖК», — заявляют авторы письма.

«На протяжении нескольких лет дольщики Ростовской области пытаются привлечь внимание властей всех уровней: проводят митинги, шествия, одиночные пикеты, но добиться решения проблемы не удается. Мы надеемся получить от Вас помощь в привлечении внимания к проблеме дольщиков области и страны в целом. На Земле нам надеяться уже не на кого», — сказано в обращении.

Как писали Юга.ру, 1 апреля обманутые дольщики вышли на митинг и показали трагикомедию по мотивам пьесы «Сказ про Федота-стрельца».

Дольщики в костюмах царя, вельмож и бабы-яги изображали губернатора области Василия Голубева, главу администрации Ростова Виталия Кушнарева, первого заместителя губернатора Виктора Гончарова, министра строительства региона Николая Безуглова. Завершилась трагикомедия лотереей, где разыграли палатку для бездомных.