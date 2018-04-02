В Ростове обманутые дольщики поставили на улице трагикомедию

В Ростове-на-Дону 1 апреля обманутые дольщиков вышли на митинг и показали трагикомедию по мотивам пьесы «Сказ про Федота-стрельца»

Митинг прошел на площади имени Карла Маркса. В мероприятии приняли участие около 500 человек из нескольких городов области, сообщает «Кавказский узел».

В распространенных заранее листовках говорилось: «Хотите ощутить все "прелести" долевого строительства? Почувствовать себя своим среди 9000 обманутых дольщиков Ростовской области? Приходите! Опытные дольщики с 20-летним стажем проведут для вас мастер-класс "Снести нельзя достроить"».

Дольщики в костюмах царя, вельмож и бабы-яги изображали губернатора области Василия Голубева, главу администрации Ростова Виталия Кушнарева, первого заместителя губернатора Виктора Гончарова, министра строительства региона Николая Безуглова. Завершилась трагикомедия лотереей, где разыграли палатку для бездомных.

В конце митинга дольщики приняли резолюцию с требованиями к представителям власти — составить план работ по уменьшению количества проблемных домов и дольщиков.