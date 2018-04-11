Трассу М4 «Дон» на подъезде к Ростову перекроют из-за ЧМ-2018

В Ростовской области во время проведения чемпионата мира по футболу будет ограничено движение на подъезде от М4 «Дон» к Ростову

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, временно прекращено движение транспорта будет на подъезде от трассы М4 «Дон» к Ростову по левому берегу реки Дон. Объезд будет по южному подъезду к Ростову.

Ограничения связаны с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу. Они будут действовать 13-14 мая, 17, 18, 20, 21, 23,24, 26, 27 июня и 2-3 июля.

Как сообщали Юга.ру, в дни проведения матчей в Ростове будет шесть пешеходных зон, движение транспорта там будет запрещено.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).