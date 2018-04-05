В Ростове во время ЧМ появятся шесть пешеходных зон

В дни проведения матчей чемпионата мира — 2018 по футболу в Ростове будут шесть пешеходных зон, движение транспорта там будет запрещено

Как сообщает департамент автомобильных дорог администрации города, пешеходными станут Московская на участке от Соборной площади до пр. Ворошиловского, три полосы Ворошиловского с западной стороны проезжей части, низовая часть Ворошиловского моста, пр. Театральный на участке от Горького до Социалистической, Б.Садовая от Крепостного до пр. Театрального и Советская на участке от Каяни до пл. Театральной.

Ограничения движения будут действовать 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля 2018 года.

15 апреля во время первого тестового матча на «Ростов-Арена» будет ограничение движение транспорта на участке Левобережной от съезда с транспортной развязки с Ворошиловского моста до Восточного кольца, с пересечением Южного подъезда к стадиону.

Как сообщали Юга.ру, стадион «Ростов-Арена» откроют матчем Российской футбольной премьер-лиги между «Ростовом» и «СКА-Хабаровском».

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).