Матч финала Еврокубка «Дарюшшафака» — «Локомотив-Кубань» покажут в автокинотеатре Краснодара
В Краснодаре устроят прямую трансляцию второго матча финальной серии Еврокубка между турецкой «Дарюшшафакой» и «Локомотивом-Кубанью»
Вторая игра серии до двух побед состоится в Турции 13 апреля, начало в 20:15.
Краснодарский клуб предложил болельщикам несколько баров и ресторанов города, где можно будет посмотреть матч в прямом эфире. Кроме того, игру покажут на большом экране автокинотеатра на улице Рашпилевской, 72, говорится в группе «Локо» «ВКонтакте».
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Как сообщали Юга.ру, накануне красно-зеленые на своем паркете в овертайме уступили «Дарюшшафаке». Ответный поединок пройдет в Стамбуле 13 апреля. В случае победы «железнодорожников» решающий поединок пройдет в краснодарском «Баскет-холле» 16 апреля.
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