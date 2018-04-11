Матч финала Еврокубка «Дарюшшафака» — «Локомотив-Кубань» покажут в автокинотеатре Краснодара

Краснодарский край, В мире

Распечатать

В Краснодаре устроят прямую трансляцию второго матча финальной серии Еврокубка между турецкой «Дарюшшафакой» и «Локомотивом-Кубанью»

Вторая игра серии до двух побед состоится в Турции 13 апреля, начало в 20:15.

Краснодарский клуб предложил болельщикам несколько баров и ресторанов города, где можно будет посмотреть матч в прямом эфире. Кроме того, игру покажут на большом экране автокинотеатра на улице Рашпилевской, 72, говорится в группе «Локо» «ВКонтакте».

Смотрите:

Как сообщали Юга.ру, накануне красно-зеленые на своем паркете в овертайме уступили «Дарюшшафаке». Ответный поединок пройдет в Стамбуле 13 апреля. В случае победы «железнодорожников» решающий поединок пройдет в краснодарском «Баскет-холле» 16 апреля.

Афиша Краснодара Баскетбол Краснодар ПБК «Локомотив-Кубань»
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Содержание «Ростов-Арена» обойдется в 300 млн рублей в год
У восьми жителей Дагестана выявили свиной грипп
В Краснодаре изменят маршруты троллейбусов № 21 и 31
Экс-полицейский в Ростове получил 3,5 года за вымогательство взяток с бизнесменов
Трассу М4 «Дон» на подъезде к Ростову перекроют из-за ЧМ-2018
В Краснодаре на улице Тургенева приступили к отсыпке тротуаров

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале