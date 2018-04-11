В Краснодаре устроят прямую трансляцию второго матча финальной серии Еврокубка между турецкой «Дарюшшафакой» и «Локомотивом-Кубанью»

Вторая игра серии до двух побед состоится в Турции 13 апреля, начало в 20:15.

Краснодарский клуб предложил болельщикам несколько баров и ресторанов города, где можно будет посмотреть матч в прямом эфире. Кроме того, игру покажут на большом экране автокинотеатра на улице Рашпилевской, 72, говорится в группе «Локо» «ВКонтакте».