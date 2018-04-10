Центробанк поднял курс евро до 76,85 рубля
Банк России установил курс евро на 11 апреля в 76,85 рубля
Он увеличился на 4,96 рубля по сравнению с курсом на 10 апреля. Официальный курс доллара увеличился на 3,79 рубля — до 62,37 рубля, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Как сообщали Юга.ру, на торгах Московской биржи 9 апреля курс евро вырос на 1,97 рубля по отношению к закрытию предыдущих торгов и составил 73,35 рубля. Такой отметки евро достиг впервые с сентября 2016 года.
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