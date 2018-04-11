Премьер Дагестана возглавит межведомственную группу по ТЭК‍

Дагестан

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Председатель правительства Дагестана Артем Здунов начнет курировать топливно-энергетический комплекс республики

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Он возглавит межведомственную рабочую группу, которую создадут для подготовки и проведения комплекса мероприятий по повышению эффективности и безопасности функционирования ТЭК. Об этом Здунов сообщил на совещании, на котором обсудили проблемы сферы топливно-энергетического комплекса республики.

По его словам, вопросы качественного электроснабжения и газоснабжения остро стоят в регионе и вызывают нарекания со стороны населения и предпринимателей. Значительная часть обращений касается частых отключений электроэнергии, низкого уровня напряжения в сетях. Во многих населенных пунктах нет газоснабжения. Здунов уточнил, что своевременный ремонт и модернизация сетей зависят от исполнения инвестиционных программ. Необходимо решить ситуацию со сбором платежей за потребляемые энергоресурсы, сообщает пресс-служба правительства Республики Дагестан.

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