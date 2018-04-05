В Дагестане энергетики объяснили перебои со светом кустарными подключениями

В Дагестане энергетики прокомментировали ситуацию с частыми отключениями света в Новолакском районе

После того как жители Новостроя 4 апреля перекрыли дорогу, министр земельных и имущественных отношений республики Екатерина Толстикова пообещала в ускоренном режиме решить вопрос о передаче компании «Дагэнерго» электросетей этой территории. Сейчас они находятся на балансе министерства по имущественным и земельным отношениям. Ожидается, что эти меры облегчат их обслуживание и ремонт, а также помогут устранить проблему частых отключений.

В «Дагестанской сетевой компании» сообщили, что предприятие получает просьбы решить проблемы с перебоями электроснабжения сел Новостроя. Однако силами компании решить их не представляется возможным.

Энергетики назвали две причины перебоев с подачей электричества. Первая — это невыполнение технических условий, выданных в 2000 и 2009 годах организацией-предшественником. По информации компании, так и не реализована схема электроснабжения со строительством подстанции и линии электропередачи. При этом нагрузки на оборудование растут. А перегрузки приводят к отключениям. О проблеме ДСК сообщает регулярно властям Дагестана с 2007 года.

Второй причиной частых отключений электричества в Новострое энергетики назвали самовольное строительство линий. Уточняется, что требования законодательства ни в одном из поселков не соблюдают. Жители без учета установленных норм самостоятельно проводят сети, которые в дальнейшем никто не обслуживает, сообщает «Кавказский узел».