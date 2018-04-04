В Дагестане более 150 жителей перекрыли трассу из-за частых отключений электричества

В Новолакском районе Дагестана провели акцию протеста против частых отключений электричества в домах

Акцию организовали жители Новостроя — территории, предназначенной для строительства новых населенных пунктов. Жители, недовольные частым отключением электричества, перекрыли федеральную трассу в окрестностях села Тухчар. В акции участвовало более 150 жителей всех сел Новостроя.

«Единственное требование — это нормальная подача электроэнергии в дома, чтобы правительство взяло на контроль эту проблему», — рассказал изданию «Кавказский узел» житель селения Дучи Халид Омаров.

Жители Новостроя уже проводили стихийный сход по поводу частого отключения электричества 31 марта. Тогда прокуратура Дагестана пообещала проверить жалобу людей.