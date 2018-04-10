В Ростове досрочно завершается отопительный сезон

Краснодарский край, Ростовская область

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11 апреля в Ростове-на-Дону завершится отопительный сезон

Как сообщает пресс-служба мэрии города, постановление об окончании отопительного сезона с 11 апреля подписал глава администрации Ростова Виталий Кушнарев.

Аналогичное решение было принято сегодня и в Таганроге — власти постановили прекратить подачу тепла также с 11 апреля.

В Ростове температура воздуха всю неделю будет на уровне 20 °C. 

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 11 апреля тоже начнут отключать подачу отопления в жилые дома. Отопление в образовательных и лечебных учреждениях будут отключать по заявкам.

Отопительный сезон Ростов-на-Дону
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