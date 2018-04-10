В Краснодаре отопительный сезон завершат 11 апреля

Краснодарский край

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В Краснодаре 11 апреля начнут отключать подачу отопления в жилые дома

«Решение о завершении отопительного сезона принято в связи с потеплением. Погода позволяет это сделать. Краснодарская ТЭЦ ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго", АО "Краснодартеплосеть", филиал АО "Автономная теплоэнергетическая компания" "Краснодартеплоэнерго", а также другие предприятия и учреждения, имеющие на балансе отопительные котельные, с 11 апреля прекратят подачу теплоносителя на обогрев помещений», — сообщил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

По его словам, согласно постановлению, отопление в образовательных и лечебных учреждениях будут отключать по заявкам.

Отопительный сезон-2017/18 в краевой столице начался 11 октября, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Краснодар Отопительный сезон
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